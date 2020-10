FOTO – Genoa-Inter, conto alla rovescia: i nerazzurri suonano la carica

Genoa-Inter è la sfida in programma oggi alle ore 18.00 allo stadio “Luigi Ferraris”. Dubbi di formazione sia da una parte che dall’altra (vedi articolo). Il club nerazzurro su Twitter fa il conto alla rovescia e suona la carica

CARICA – Genoa-Inter è la sfida in programma oggi alle ore 18.00, valida per la quinta giornata di Serie A. A poco meno di due ore dal calcio d’inizio e con la bella notizia sulla presenza di Achraf Hakimi (vedi articolo), il club nerazzurro fa il conto alla rovescia in vista del fischio d’inizio: “Carichi per il match?”, chiede l’Inter ai suoi tifosi su Twitter.