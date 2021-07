FOTO – Gagliardini va sul dettaglio dopo Lugano-Inter: «Che bella maglia!»

Gagliardini ha giocato tutta Lugano-Inter, sbagliando uno dei rigori nella serie finale ma ininfluente. Il centrocampista si sofferma su un dettaglio: il debutto della nuova maglia.

PRIMO TEST – Stasera in Lugano-Inter ha anche debuttato la nuova prima maglia. Non accadeva che i nerazzurri giocassero con lo scudetto sul petto dal 29 maggio 2011, era la finale di Coppa Italia contro il Palermo. Sul suo account ufficiale Instagram il centrocampista Roberto Gagliardini, dopo la sfida valsa la Lugano Region Cup, si sofferma proprio sul dettaglio della divisa. “Che bella maglia”, le sue parole in relazione all’esordio della casacca della nuova stagione. Di seguito il post, con anche una foto che lo ritrae in campo nell’amichevole del Cornaredo.

