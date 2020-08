FOTO – Gagliardini: “Orgoglioso di questa Inter! Nonostante il finale…”

Intervenuto tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato della stagione appena conclusa

POST – Queste le parole di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, sulla stagione conclusasi dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. “Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! 👊🏻 Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché “non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi”. 🖤💙 #forzainter“.