FOTO – Gagliardini: “Grazie per i messaggi, sto bene! Presto a San Siro”

Gagliardini e Radja Nainggolan gli ultimi due nuovi positivi al Coronavirus (vedi articolo). Il centrocampista italiano ha ringraziato e rassicurato i tifosi con un messaggio.

“A PRESTO!” – Gagliardini ringrazia i tifosi per i messaggi ricevuti dopo aver appreso la notizia della positività al Coronavirus, di seguito il messaggio pubblicato nei social: “Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro”.