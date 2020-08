FOTO – Gagliardini festeggia il passaggio del turno: “Inter in semifinale, amala!”

Roberto Gagliardini, anche ieri tra i protagonisti di Inter-Bayer Leverkusen, dopo la partita terminata 2-1 con il passaggio del turno in semifinale di Europa League ha festeggiato attraverso i social.

IN SEMIFINALE – Roberto Gagliardini, anche ieri protagonista e titolare in Inter-Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League, dopo la partita ha festeggiato la vittoria e dunque il passaggio del turno in semifinale dopo ben dieci anni. Il calciatore ha esultato: “Semifinale 👊🏻#amala”. Di seguito il post pubblicato su Twitter.