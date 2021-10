FOTO – Gagliardini esulta per i 3 punti in Empoli-Inter: «Bella vittoria»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha esultato sui social network per il successo della squadra nerazzurra in casa dell’Empoli.

POST – Roberto Gagliardini è soddisfatto per il risultato ottenuto dall’Inter sul campo dell’Empoli. Un successo per 0-2 con una prestazione convincente da parte della squadra nerazzurra contro la formazione toscana. E così il centrocampista italiano dedica un post alla vittoria dei nerazzurri, in cui scrive all’interno della didascalia. “Bella vittoria 🖤💙 #empoliinter“.

Fonte: Instagram Roberto Gagliardini