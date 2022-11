FOTO – Il futuro dell’Inter Valentin Carboni felice in nerazzurro: «Siempre!»

Valentin Carboni continua a godersi l’esperienza in prima squadra con l’Inter. Il giovane talento nerazzurro classe 2005 ha già esordito in Champions League contro il Bayern Monaco ed anche in campionato nella sconfitta con la Roma.

TALENTO – Valentin Carboni continua il suo anno d’oro con la prima squadra dell’Inter. Esordio in Serie A l’1 ottobre contro la Roma a Milano, poi prima presenza anche in Champions League contro il Bayern Monaco esattamente un mese dopo. Lo Scudetto vinto con la Primavera nella scorsa stagione e i 4 gol in stagione tra campionato giovanile e Youth League. Il giovane talento classe 2005 si dimostra felice di quest’esperienza e su Instagram scrive: «Siempre». Non mancano i riferimenti ai colori della sua squadra di appartenenza, il nero e il blu.

Da gennaio, possibili altre chance per lui.