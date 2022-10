FOTO – Frey attacca il VAR: la replica di due ex Inter e il francese specifica

Frey si è sfogato attraverso il suo profilo Instagram attaccando il VAR di Fiorentina-Inter (vedi articolo). L’ex portiere sia di una che dell’altra squadra, dopo le tante risposte ricevute tra le quali quelle ironiche di Zamorano e Materazzi, ci tiene a specificare di non aver mai attaccato i tifosi nerazzurri

REPLICA – Sebastien Frey ha giocato sia nella Fiorentina che nell’Inter e forse proprio per questo dopo la sfida del Franchi si è sentito particolarmente coinvolto. L’ex portiere ha messo in dubbio l’utilità del VAR parlando di episodi spiacevoli. Tante le risposte ricevute, tra le quali quelle ironiche di due ex nerazzurri come Ivan Zamorano e Marco Materazzi: “Seba vai a piangere in chiesa. Forza Inter!”, scrive il cileno. “Seba non dire cagate”, è la replica dell’ex difensore. Chiaramente non sono mancati i commenti di tantissimi tifosi dell’Inter ai quali Frey ci tiene a specificare una cosa: “Cari amici interisti, in nessun momento ho parlato di voi. Anzi, ho messo in evidenza la prestazione e la vittoria ottenuta. Non confondete le cose”.

Questa la specifica di Frey attraverso le sue Instagram Stories.