FOTO – Frattesi, lutto in famiglia. Il messaggio e il ricordo

Davide Frattesi ha ricevuto una notizia difficile alla vigilia di Bayern Monaco-Inter. Il calciatore e la sorella hanno scritto un messaggio per la nonna scomparsa.

MOMENTO – Che il momento di Davide Frattesi fosse complicato lo si era capito con l’esultanza al gol di Inter–Udinese. Il giocatore si è sfogato e ha tirato fuori tutta la rabbia che ha tenuto per tempo prima del suo momento. Da gennaio, dal periodo di calciomercato, la posizione di Frattesi in casa nerazzurra non è stata più la stessa. Il caso è rientrato e Simone Inzaghi ha ricominciato ad utilizzarlo anche nelle partite decisive.

Frattesi, il messaggio e il ricordo

PERDITA – Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter l’ex Sassuolo però ha ricevuto una notizia difficile da accettare. La famiglia ha subito un lutto, vale a dire la perdita della nonna. Il calciatore ha confermato sui social l’accaduto e lo ha fatto pubblicando sulle Instagram Stories una foto dopo lo scudetto vinto lo scorso anno. Lui, la mamma e la nonna con un messaggio molto sentito: «Un giorno ti rivedrò e balleremo all’infinito».

A Davide Frattesi e a tutta la sua famiglia vanno le più sincere condoglianze da parte di tutta la redazione di Inter-News.it e dell’intero mondo nerazzurro.