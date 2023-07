FOTO – Frattesi all’Inter, presentazione in arrivo con lui come ‘autore’

Frattesi è anche da giovedì sera ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Come di consueto, la società produce il video di presentazione del nuovo acquisto: ecco l’anticipazione.

IL SALUTO – Davide Frattesi così come Marcus Thuram: per lui in arrivo il video di presentazione. Uscirà a breve, come da tradizione per ogni nuovo acquisto dell’Inter. Attraverso Twitter, esce una foto che anticipa il tema: “Pagine a Milano” il claim utilizzato dalla società per il centrocampista preso dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto.

”L’episodio 02 sta per arrivare. ‘Scritto’ da Davide Frattesi”, il post del club su Twitter con il progressivo che richiama il video di presentazione già fatto per Thuram.