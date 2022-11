FOTO – Frankito Carboni festeggia l’esordio di Valentin in Champions

Frankito Carboni festeggia l’esordio del fratello Valentin Carboni in Champions League. Il classe 2005, subentrato a Joaquin Correa al 76′.

FAMIGLIA – Festeggiamenti in famiglia in casa Carboni. Frankito Carboni, in prestito al Cagliari in Serie B, si gode i primi passi del fratello più piccolo. Ieri Valentin Carboni, subentrato al 76′ a Joaquin Correa ha esordito in Champions League. Un piccolo passo di quella che può essere l’inizio di una grande carriera.

foto dall’account Instagram di Frankito Carboni