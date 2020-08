FOTO – Fabregas si congratula con Lukaku: anche un ex Inter apprezza

Anche Cesc Fabregas fa i complimenti a Romelu Lukaku per il gol in Inter-Bayer Leverkusen. Ecco la reazione dello spagnolo al gol, apprezzato anche da un ex Inter.

COMPLIMENTI – Cesc Fabregas si unisce al coro di chi si ritrova estasiato per il gol di Romelu Lukaku. Con una zampata da terra, mentre cercava di liberarsi della marcatura, il numero 9 ha trovato il 2-0 in Inter-Bayer Leverkusen. Un gol più difficile di quanto sembra, e che incontra l’apprezzamento dello spagnolo, oggi al Monaco. Lukaku e Fabregas hanno vestito entrambi la maglia del Chelsea, tuttavia si sono solo sfiorati. Il belga è passato all’Everton nell’inverno del 2014, mentre lo spagnolo approda nei Blues pochi mesi dopo. Ma il talento riconoscere il talento, e infatti Fabregas commenta sbalordito al gol: “What a goal @RomeluLukaku9”. E tra i commenti al post dell’ex Barcellona e Arsenal arriva l’apprezzamento di Keita Baldé. Il senegalese è in forza al Monaco come lo spagnolo, dopo aver lasciato l’Inter l’estate scorsa. Per Keita una stagione positiva, quella in nerazzurro: 29 presenze e 5 gol, tra cui quello contro l’Empoli all’ultima giornata, decisivo per la qualificazione in Champions League. Ecco lo scambio tra i due compagni di squadra monegaschi: