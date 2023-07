FOTO – Fabbian ringrazia la Reggina: «Per avermi accolto tra i grandi»

Fabbian riassume la sua ultima stagione calcistica, ringraziando soprattutto la Reggina per l’enorme esperienza in Serie B e le tante emozioni.

PRIMA STAGIONE – Giovanni Fabbian non dimentica quanto di buono ha fatto alla Reggina e l’amore ricambiato dai tifosi e non solo. Così il giovane centrocampista dell’Inter riassume la sua stagione con un messaggio pubblicato su Instagram: «Si è conclusa una stagione magnifica ricca di tante nuove emozioni, esperienza e insegnamenti che porterò sempre con me, dentro e fuori il campo. Grazie Reggio, grazie Reggini, per avermi accolto nel migliore dei modi in questa mia prima esperienza tra i grandi, per avermi sostenuto e accompagnato in questa splendida avventura che rimarrà indelebile nel mio cuore».

Di seguito il post pubblicato sulla sua pagina ufficiale