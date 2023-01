FOTO – Fabbian ‘bomber’ alla Reggina: «Emozione tornare a gioire davanti nostri tifosi!»

Giovanni Fabbian continua a mettersi in mostra alla Reggina in prestito dall’Inter in Serie B. Anche ieri, nella sfida contro la Ternana, il centrocampista di proprietà dell’Inter ha messo a segno addirittura due reti. Il giovane centrocampista attraverso i social ha espresso tutta la sua emozione.

MOMENTO MAGICO – Giovanni Fabbian attraverso un post pubblicato su Instagram ha festeggiato la vittoria della Reggina con la Ternana (vedi QUI), maturata grazie soprattutto alla sua doppietta: «Che emozione tornare a gioire davanti ai nostri tifosi!». Di seguito il post pubblicato.

Fonte: Pagina Instagram [Giovanni Fabbian]