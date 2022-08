FOTO – Fabbian all’esordio: «Reggina, prima partita e prima vittoria!»

Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell’Inter, si è trasferito in prestito alla Reggina. Alla prima partita tra i professionisti, il ragazzo ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria.

PRIMA TRA I PROFESSIONISTI – Giovanni Fabbian ha fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti, in Serie B, con la maglia della Reggina. Il ragazzo è stato mandato in campo alla ripresa per l’1-3 finale contro la SPAL. Questo il messaggio sui social: «Che emozione… Prima partita e prima vittoria, avanti così».