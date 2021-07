FOTO – L’ex Inter Eto’o celebra il trionfo degli Azzurri: «Forza Italia!»

Eto’o ha vissuto momenti indimenticabili della sua carriera in Italia. Sul proprio profilo Instagram, il numero 9 dell’Inter del Triplete ha voluto congratularsi con gli Azzurri di Mancini per la vittoria e con la UEFA per l’organizzazione degli Europei.

CONGRATULAZIONI – Samuel Eto’o ha trascorso due anni e mezzo in Italia. Le prime due stagioni all’Inter, squadra con cui ha vinto tutto, diventando Campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con i colori nerazzurri addosso. Con la Sampdoria invece l’avventura è stata più breve, soltanto sei mesi, e meno fortunata. La patria degli Azzurri è rimasta nel cuore del “Re Leone” che su Instagram ha voluto dedicare un pensiero alla Nazionale allenata da Roberto Mancini, dopo aver fatto un applauso anche all’UEFA: «Congratulazioni alla UEFA per la straordinaria organizzazione e a tutte le squadre partecipanti per l’eccezionale livello di gioco mostrato. Forza Italia!». Nelle due foto postate dal campione camerunense si possono ammirare gli Azzurri che festeggiano dopo aver battuto l’Inghilterra ai calci di rigore (vedi articolo). Di seguito il post dall’account Instagram di Eto’o.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel Eto’o (@samueletoo)