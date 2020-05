FOTO – Esposito, voglia di tornare in campo: “Ãˆ il momento di…”

FOTO – Esposito, voglia di tornare in campo: “È il momento di…”

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter di Antonio Conte, ha pubblicato le immagini sul suo profilo “Instagram” ufficiale dell’allenamento di oggi, mostrando tutta la sua voglia di tornare in campo.

ALLENAMENTO – Sebastiano Esposito, così come i suoi compagni, continua a lavorare duramente in questo stop forzato a causa del Coronavirus per tornare in forma in vista di una possibile ripresa del campionato. “È il momento di allenarsi”, con gli immancabili cuori nerazzurri. Questo il messaggio del giovane talento dell’Inter, che quest’anno ha anche trovato il suo primo gol in Serie A.