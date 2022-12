FOTO – Esposito, tre anni fa il primo gol in Serie A con l’Inter!

Sebastiano Esposito, reduce dall’esperienza all’Anderlecht, ricorda il primo – e al momento unico – gol realizzato in Serie A con L’Inter.

TRE ANNI FA – Con una storia sul proprio profilo Instagram, Sebastiano Esposito ha ricordato il primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter. Il match in cui il classe 2002 realizzò la sua unica rete nel campionato italiano è quello della stagione 2019-2020 contro il Genoa. Sul risultato di 3-0 per i nerazzurri, Gagliardini viene steso in area. Romelu Lukaku decide di lasciare il calcio di rigore al giovane Esposito, che riesce a battere l’estremo difensore rossoblù e realizzare il gol del 4-0.

Ecco la storia Instagram pubblicata dall’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro.