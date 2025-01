FOTO – Esposito sempre grato: «Tifosi Inter, adesso vi dico grazie!»

Sebastiano Esposito ieri è ritornato a San Siro da avversario dell’Inter con la maglia dell’Empoli. L’attaccante ha pure segnato il gol del momentaneo 2-1. Ora ci tiene a ringraziare i tifosi interisti.

GRATITUDINE – Serata sicuramente speciale per Sebastiano Esposito, che ieri ha trovato il suo decimo gol stagionale, l’ottavo in questa Serie A, contro la sua Inter. L’attaccante di Castellamare è entrato nella ripresa sul punteggio di 2-0 per la formazione di Simone Inzaghi e dopo una manciata di minuti ha subito timbrato segnando un gran gol. Esposito ha confermato il suo ottimo momento di forma e a Empoli sta finalmente sbocciando. Il giocatore è in prestito in Toscana proprio dall’Inter. Appunto, ieri, dopo la rete a Yann Sommer, si è poi scusato con gli stessi tifosi interisti, che lo hanno applaudito. Oggi, Esposito ha pubblicato una storia sul suo account Instagram ringraziando il pubblico di San Siro.

Esposito segna, si scusa e poi ringrazia: non dimentica l’Inter

STESSA PORTA – Esposito, classe 2002, non può ovviamente dimenticare la Beneamata, squadra che ha creduto in lui facendolo esordiare all’età di 17 anni. Il giocatore, che ha debuttato al primo anno di Antonio Conte, proprio in quella porta dove ieri ha segnato, ha trovato nel 2019 il suo primo gol in Serie A: calcio di rigore contro il Genoa.