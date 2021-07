FOTO − Esposito, prima gara europea con la maglia del Basilea

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito al Basilea, ha esordito con la maglia svizzera in campo europeo e precisamente nella Conference League. Il classe 2002 ha espresso la sua gioia sul proprio account Instagram

ESORDIO − Sebastiano Esposito, dopo i prestiti a Ferrara con la Spal e Venezia, è stato prestato dall’Inter al Basilea. Il ragazzo classe 2002 dotato di grandissimo talento ha voglia di trovare continuità dopo le poche apparizioni fatte lo scorso anno in Serie B. Il prestito in Svizzera al Basilea, sicuramente, potrà farlo maturare in modo da ritornare in nerazzurro più forte di prima. Intanto, Esposito ha esordito con la maglia rossoblu anche in campo europeo e precisamente nel primo match di Conference League vinto 3-0 dagli svizzeri contro il Partizan Tirana. Tramite Instagram, il giocatore campano ha pubblicato un paio di foto mostrando la sua gioia, con tanto di didascalia: «Primo match in Uefa Conference League».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastiano Esposito (@espositosebastiano)