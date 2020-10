FOTO – Esposito, esultanza per i gol nerazzurri in Genoa-Inter

Sebastiano Esposito SPAL

Sebastiano Esposito esulta non solo per la prima vittoria della Spal, ma anche per quella della squadra nerazzurra in Genoa-Inter

GOL – Sebastiano Esposito ha sempre l’Inter nei suoi pensieri, anche ora che si trova a giocare tra le fila della Spal, in prestito. Infatti il giovane attaccante italiano gioisce per le reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio che hanno regalato la vittoria alla squadra nerazzurra in Genoa-Inter.