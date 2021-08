FOTO – Eriksen si lega all’Inter e ringrazia: «Squadra»

Eriksen, come raccontato nel pomeriggio, è tornato ad Appiano Gentile per la prima volta dopo il malore del 12 giugno (vedi articolo). Il centrocampista danese ha voluto ringraziare la squadra dell’Inter per come lo ha accolto.

RITROVATO – In una giornata piena di cattive notizie c’è da segnalare una molto buona: Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile. Lo ha fatto quest’oggi, salutando l’Inter fra nuovi e vecchi compagni (Romelu Lukaku incluso). Per lui anche una foto di gruppo, che ha utilizzato sul suo account Instagram per ringraziare dell’affetto. “Squadra”, il messaggio postato dal danese sul noto social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8)