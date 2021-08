FOTO – Eriksen in posa con l’Inter al completo, sorride anche Lukaku

Un bellissimo ritorno oggi ad Appiano Gentile, con Christian Eriksen che ha fatto visita all’Inter. Il centrocampista danese ha posato in foto con tutta la squadra, presente anche un sorridente Lukaku

RITORNO − Bella giornata oggi ad Appiano Gentile, con il ritorno di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, come riportato anche dal comunicato ufficiale dell’Inter, proseguirà la sua riabilitazione a Copenaghen. Intanto, il giocatore ha fatto tappa in ritiro, salutando compagni e staff, cercando, magari, di ammorbidire le tensioni relative al mercato. Tema che ha come principale protagonista Romelu Lukaku, pressato incessantemente dal Chelsea. Nella foto con tutta la squadra al completo, il gigante belga, però, è apparso sorridente e felice di rivedere il proprio amico e compagno. Di seguito il post su Instagram dell’Inter, con tanto di didascalia in onore del danese: «Bentornato».

