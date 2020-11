FOTO – Eriksen, l’arrivederci alla Danimarca: “Al prossimo anno!”

Christian Eriksen, attraverso il suo account di “Instagram”, ha voluto “salutare” la Nazionale danese che ha concluso, con la sfida contro il Belgio di ieri, gli impegni per il 2020.

