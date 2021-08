FOTO − Eriksen in giro per Milano, scene di serena normalità

Christian Eriksen dell’Inter, in attesa che si definiscano i tempi di recupero, passeggia serenamente con i propri figli in giro per Milano. Avvistato dal telecronista Sky Daniele Barone, con il quale ha imbastito una piacevolissima conversazione

NORMALITÀ − Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, è in attesa che si definiscano i tempi per il suo possibile rientro in campo. Il giocatore, dopo il drammatico episodio dello scorso 12 giugno in Danimarca-Finlandia, sta conducendo una vita tranquilla e serena. Inoltre, ad inizio ritiro il danese è andato a trovare i propri compagni nerazzurri ad Appiano Gentile. Eriksen, attualmente, si trova a Milano ed è stato avvistato dal telecronista Sky Daniele Barone, il quale ha avuto il piacere di intavolare una piccola conversazione con il giocatore. Il giornalista ha pubblicato poi una foto su Instagram con un post in cui documenta l’incontro: «In un giardino, dietro casa, con un bimbo sull’altalena, l’altra nella carrozzina. Mi presento, temendo di disturbare, allarga il sorriso, due chiacchere, mi domanda di dove sia… “Ah, Pescara… Nel Pescara ha giocato Mattilund Nielsen, mio amico”, lui che mi chiede (lui a me): “chi lo vince lo scudetto?”. Scene di serena normalità. È stato davvero un grande piacere, Christian Eriksen».

