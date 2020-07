FOTO – Eriksen esulta per il 6-0: “Inter,...

FOTO – Eriksen esulta per il 6-0: “Inter, un cinque a tutti. Bravi ragazzi!

Christian Eriksen al termine di Inter-Brescia terminata con il punteggio di 6-0 a favore della squadra allenata da Antonio Conte, attraverso i social esulta per la vittoria e si complimenta con la squadra.

BRAVI TUTTO – Christian Eriksen nei social pubblica una foto che lo ritrae in campo durante Inter-Brescia con il compagno di squadra Romelu Lukaku, e si complimenta con la squadra per la vittoria per 6-0: “Un cinque a tutti, bravi ragazzi!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.