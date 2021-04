FOTO – Eriksen: «Danimarca, fantastico tornare dove ho debuttato»

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, celebra il suo ritorno nello stadio dove ha debuttato 11 anni fa con la Danimarca

RITORNO – Queste le parole da parte di Christian Eriksen a seguito della netta vittoria per 0-4 della “sua” Danimarca sul campo dell’Austria. “È fantastico essere di nuovo nello stadio dove ho fatto il mio debutto con la Danimarca! E per finire con un’altra vittoria! 3 partite e 9 punti“. Così il centrocampista ha voluto celebrare il fatto di aver giocato all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna, dove esordì con la sua Nazionale 11 anni. Guardate anche com’è cambiato in questi oltre due lustri!