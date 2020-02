FOTO – Eriksen, compleanno sul campo: Lazio-Inter nel mirino

Christian Eriksen, nel giorno del suo compleanno, è al lavoro agli ordini di Antonio Conte in vista di Lazio-Inter. La sfida scudetto è in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

AL LAVORO – Christian Eriksen, quest’oggi, compie 28 anni. Nel giorno del suo compleanno, il centrocampista danese, si sta regolarmente allenando agli ordini di Antonio Conte. Eriksen punta dritto a Lazio-Inter, sfida scudetto in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Partita fondamentale per il prosieguo della stagione nerazzurra in cui, il danese, spera di incidere.