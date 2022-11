FOTO – Dzeko trascinatore: «Non male come modo di salutare il 2022!»

Dzeko è stato il trascinatore dell’Inter sul campo dell’Atalanta: il bosniaco ha siglato una doppietta e adesso si potrebbe aprire il discorso rinnovo (vedi focus). Il numero 9 nerazzurro su Instagram esulta per la vittoria giunta prima della lunga sosta Mondiale

CHIUSURA IN BELLEZZA – Edin Dzeko, da riserva di Romelu Lukaku, si è confermato non solo titolare indiscusso ma anche leader dell’Inter di Simone Inzaghi. Il bosniaco sta trascinando la squadra a suon di gol, assist e prestazioni di alto livello: anche contro l’Atalanta è arrivata una doppietta. Al termine del match, l’ultimo del 2022 dell’Inter (vedi focus), Dzeko sottolinea quanto fosse importante chiudere bene: “Non male come modo di dire addio al 2022!”.

Ben detto Edin, ora pit stop e poi ripartenza.