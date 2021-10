FOTO – Dzeko, serata all’insegna del buon umore guardando… Brozovic!

Dzeko, in attesa del suo match contro l’Ucraina, si rilassa guardando le partite della serata, in particolare quella della Croazia del suo compagno all’Inter Brozovic.

CALCIO – Domani sera Edin Dzeko sarà impegnato nel match di Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 contro l’Ucraina. Nel frattempo, l’attaccante si concede una serata di completo relax con una tazza di tè e le partite delle altre nazionali impegnate questa sera. Sullo schermo di destra compare una figura nota ai tifosi dell’Inter: Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro è infatti impegnato in Croazia-Slovacchia, sfida che vede altri due calciatori dell’Inter in campo, Ivan Perisic e Milan Skriniar (vedi articolo). Anche in ritiro con la propria nazionale, il bomber bosniaco non perde di vista i suoi compagni di squadra e scrive “Buon umore” per accompagnare l’immagine. Di seguito la storia dal suo account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko