FOTO – Dzeko: «Inter-Napoli, grande notte a San Siro! Avanti così»

Edin Dzeko ha celebrato il successo della “sua” Inter conquistato contro il Napoli nella serata di ieri a San Siro con un suo post.

FOTO – Edin Dzeko è stato fondamentale per la vittoria della “sua” Inter contro il Napoli. L’attaccante ha deciso il match con il suo gol. Così la squadra nerazzurra ha ridotto il suo svantaggio dalla capolista a 8 punti. A seguito del successo il centravanti bosniaco ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram, in cui ha pubblicato due sue foto e il seguente messaggio. “Great night at San Siro! ⚽️✌️ Avanti così! ⚫️🔵 #InterNapoli #SerieA #WSA“.

Fonte: Instagram Edin Dzeko