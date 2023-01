FOTO – Dzeko: «Inter, che lavoro di squadra! Il duro lavoro ripaga sempre!»

Dzeko, tra i protagonisti indiscussi di Milan-Inter, pubblica una bellissima dedica sui social. L’attaccante bosniaco rivela tutto il suo orgoglio per la vittoria nerazzurra della Supercoppa Italiana.

ORGOGLIO – Edin Dzeko non smette di stupire. Anche stasera, in Milan-Inter, è stato uno dei protagonisti indiscussi (vedi pagelle). Il calciatore bosniaco, dopo la vittoria nerazzurra della Supercoppa Italiana, pubblica sul proprio profilo Instagram alcuni scatti con il trofeo e una dedica. Così l’attaccante interista rivela tutta la sua fierezza: «Che lavoro di squadra! Un momento di orgoglio per tutti i giocatori, lo staff il club e i sostenitori. Il duro lavoro ripaga sempre!».