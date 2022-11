FOTO – Dzeko allo stadio per Croazia-Canada! Con lui un ex Juventus

Edin Dzeko è allo stadio per assistere a Croazia-Canada. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’attaccante dell’Inter si mostra in compagnia di un ex Juventus

STADIO – Spettatore d’eccezione a Doha per Croazia-Canada. Sugli spalti, infatti, è presente anche l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko che in compagnia dell’ex Juventus Miralem Pjanic, sta assistendo alla sfida del gruppo F che vede in campo anche l’interista Brozovic ed altri diversi ex nerazzurri fra cui Perisic, Kovacic e Livaja. Di seguito il post pubblicato dall’attaccante sul suo profilo Instagram.

Fonte: Instagram