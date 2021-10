FOTO – Dzeko e l’affiatamento con Lautaro Martinez: coppia Inter definita

Dzeko e Lautaro Martinez sono ormai la coppia titolare dell’Inter. L’attaccante bosniaco, attraverso una storia sul suo account ufficiale Instagram, celebra la compatibilità col compagno.

AVANTI ASSIEME – Edin Dzeko ha proseguito il suo ottimo inizio di stagione martedì sera contro lo Sheriff, segnando il primo gol dell’Inter in questa Champions League. Non è andato a segno Lautaro Martinez, ma anche il Toro si è fatto notare nelle prime partite. Il numero 9, attraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato staera una foto di coppia in occasione del match europeo.

La scelta di Dzeko ha trovato l’approvazione dell’argentino, che l’ha condivisa.