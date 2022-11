FOTO – Dumfries verso i Mondiali con l’Olanda: «Assolutamente onorato»

Dumfries è stato convocato dall’Olanda, insieme a de Vrij, per i Mondiali in Qatar (vedi articolo). L’esterno dell’Inter festeggia la chiamata dicendosi assolutamente onorato. Di seguito la gioia espressa sui social

OCCASIONE UNICA – Denzel Dumfries non sta nella pelle e non vede l’ora di partire per il Qatar dove andrà a rappresentare l’Olanda insieme al compagno dell’Inter, Stefan de Vrij. L’olandese celebra la chiamata dicendosi onorato: “Assolutamente onorato di essere stato chiamato a rappresentare il mio Paese per una Coppa del Mondo”.

Absolute honour to be called up to represent my country for a #WorldCup! 🦁 @OnsOranje pic.twitter.com/50azM0uu1m — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) November 11, 2022

Il Mondiale è un’occasione unica: Dumfries è pronto e si gode il momento.