FOTO – Dumfries super carico: «Ci aspetta un mese importante! Andiamo»

Dumfries dopo gli impegni con l’Olanda è tornato ad Appiano Gentile più carico che mai per le prossime sfide che attendono l’Inter, a iniziare proprio da sabato alle ore 18.00 quando a San Siro arriva la Roma di Mourinho. L’esterno olandese ha ben chiaro il percorso

CARICO – Denzel Dumfries dopo aver disputato due sfide di Nations League con l’Olanda ha fatto ritorno ad Appiano Gentile con la giusta carica. L’olandese, che si candida per una maglia dal 1′ in Inter-Roma (QUI le ultime), guarda già al percorso che attende la squadra di Simone Inzaghi da sabato 1 ottobre: “Ci aspetta un mese importante, andiamo!”. A iniziare dalla sfida con i giallorossi, infatti, i nerazzurri affronteranno un vero e proprio tour de force prima della mega sosta per i Mondiali in Qatar.

Dumfries lo sa ed è pronto.