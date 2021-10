FOTO – Dumfries spinge l’Inter: «Non ci fermiamo, non ci arrendiamo!»

Dumfries è sceso in campo nella vittoriosa rimonta dell’Inter contro il Sassuolo (vedi articolo). Sui propri social, l’esterno olandese ha esultato per il grande successo nerazzurro.

NON SI MOLLA! – Denzel Dumfries è partito titolare contro il Sassuolo. Nel primo tempo, l’esterno ha sofferto molto le discese di Jeremie Boga, ma ha comunque creato buone occasioni in avanti sfruttando il suo fisico e la sua grande corsa. Su Instagram, l’olandese ha caricato l’ambiente con questo messaggio: “Non ci fermiamo. Non ci arrendiamo. Andiamo avanti”. Tre frasi che raccontano lo spirito con cui questa Inter di Simone Inzaghi entra in campo e supera ogni difficoltà che incontra. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries