FOTO – Dumfries scalpita in allenamento. Esordio in Inter-Genoa?

Si avvicina l’esordio in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Sabato alle 18.30 i nerazzurri affronteranno infatti il Genoa guidato da Ballardini. Tra i possibili protagonisti del match c’è l’ultimo arrivato Dumfries

ATTESA – Denzel Dumfries è carico. Il neo esterno nerazzurro continua – insieme ai suoi nuovi compagni di squadra dell’Inter – la preparazione in vista della stagione e dell’esordio in programma sabato pomeriggio a San Siro contro il Genoa. L’olandese proverà a scalzare Matteo Darmian per un posto da tiolare (leggi le ultime sulla probabile formazione). Questo il post sul suo account Twitter: