FOTO − Dumfries riveste i panni della sua prima squadra: «Orgoglioso!»

Allenamento particolare per l’Olanda che alla vigilia del match di Nations League contro la Polonia ha permesso ai suoi giocatori di rivestire i panni delle loro primissime squadre. Dumfries dell’Inter con la casacca dello Smitshoek

ORGOGLIO − L’Olanda si è allenata indossando le casacche delle primissime squadre indossate dai vari giocatori. Perlopiù squadre locali. Tra questi anche Denzel Dumfries dell’Inter che ha potuto rindossare la casacca dello Smitshoek. Club locale di Barendrecht. Dumfries è cresciuto proprio nella squadra arancio-nera indossandola per ben 11 anni, dal 2002 al 2013. Queste il post dell’esterno nerazzurro su Twitter.

Where it all started, proud of my roots! pic.twitter.com/CEmDQh7nLp

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) June 10, 2022