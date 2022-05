FOTO – Dumfries, riconoscimento speciale: Cruijff Court a lui dedicato

Dumfries dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia alla prima stagione con l’Inter, conquista un altro riconoscimento importante a livello personale. L’olandese infatti su Twitter annuncia che un Cruijff Court ha preso il suo nome

BEL MOMENTO – Denzel Dumfries vive un momento certamente positivo con l’Inter dove alla sua prima stagione ha già conquistato Supercoppa Italiana e Coppa Italia mentre per il discorso scudetto è ancora tutto aperto ma con il Milan in vantaggio di 2 punti oltre che per gli scontri diretti. L’esterno olandese, su Twitter, annuncia un altro riconoscimento importante a livello personale. Uno dei Cruijff Court di Aruba, luogo in cui ha mosso i suoi primi passi, ha preso il suo nome. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cruijff.

A very special moment for me that a Cruyff court is named after me. To all the children on Aruba enjoy your time on it and try to visit as much as possible! Follow your dreams💫❤️🙏🏾 🇦🇼 pic.twitter.com/JqJDZ2pah5

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) May 14, 2022