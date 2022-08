FOTO − Dumfries non stop e ‘avvisa’ l’Inter: «Ora concentrato sul Derby»

Dumfries non perde tempo. Il laterale olandese, contento per la vittoria dell’Inter contro la Cremonese, non vuole cali di concentrazione. Testa già al Derby di sabato

TESTA AL DERBY − Denzel Dumfries non si ferma mai. Dopo la vittoria in Inter-Cremonese, il laterale si proietta subito al Derby di Milano contro il Milan di sabato alle 18. I nerazzurri con la vittoria a San Siro e il pareggio dei rossoneri al Mapei contro il Sassuolo arriveranno alla stracittadina davanti al Diavolo di un punto. Dumfries già concentrato. Il suo post su Instagram.

L’ex PSV ha giocato 79′ lasciando poi il posto a Raoul Bellanova.