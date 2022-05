FOTO − Dumfries, niente riposo: treno Inter straordinari con l’Olanda

Dumfries saluta l’Inter per andare in Nazionale con l’Olanda. Il laterale destro nerazzurro, dopo aver spinto per tutto l’anno, è chiamato agli straordinari in vista della Nations League

IL TRENO NON SI FERMA − Denzel Dumfries passa dall’Inter all’Olanda. No stop per l’esterno tulipano, che dopo aver spinto e accelerato per tutto l’anno con la maglia nerazzurra, è volato in Nazionale per continuare la marcia. L’ex capitano del PSV, titolare inamovibile della sua Olanda, ha raggiunto il compagno all’Inter Stefan de Vrij (vedi articolo). Sui social, le prime immagini di Dumfries con la maglia oranje.

Per Dumfries e l’Olanda, impegni in Nations League contro Belgio, Galles (due volte), Polonia.