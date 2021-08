FOTO – Dumfries sta imparando l’italiano e Perisic fa da… interprete!

Dumfries si sta calando nel mondo Inter nel miglior modo possibile e sta imparando l’italiano per velocizzare il processo. Su Instagram, l’olandese ha mostrato ai tifosi chi è il giocatore che lo sta aiutando maggiormente con la lingua: Perisic.

LEZIONI DI ITALIANO – Il nuovo esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha saputo subito conquistare i tifosi nerazzurri anche fuori dal campo. L’olandese ha dimostrato infatti di aver un grande senso dell’umorismo e non ha perso occasione di scherzare anche sulla sua volontà di imparare subito l’italiano (vedi articolo). Uno dei primi scogli che può incontrare un nuovo arrivo è proprio la barriera linguistica. Dumfries sta cercando di superarla il prima possibile con un aiutante particolare: “Grazie, fratello”. Il giocatore nella foto è Ivan Perisic, che il nuovo arrivato in casa Inter definisce con l’hashtag “traduttore”. Grande affiatamento nel gruppo nerazzurro, con i giocatori pronti a dare una mano al compagno per facilitarne l’ambientamento. Perisic non è di certo uno che si tira indietro in questi casi. Di seguito la storia dall’account ufficiale di Dumfries.