FOTO – Dumfries guarda all’Ecuador con ottimismo: «Spirito positivo!»

Dumfries, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Ecuador (vedi articolo), esprime ottimismo attraverso il proprio account Instagram. Gli Orange hanno vinto la prima partita del Gruppo A dei Mondiali con il Senegal e puntano adesso al secondo trionfo per mettere al sicuro il passaggio del turno

OTTIMISMO – Denzel Dumfries ha giocato 90 minuti nella prima partita disputata dall’Olanda nel Gruppo A dei Mondiali in Qatar portando a casa una preziosa vittoria. Venerdì alle ore 17.00 la squadra di Louis van Gaal affronterà l’Ecuador che ha gli stessi punti in classifica e mira allo stesso obiettivo, ovvero la vittoria per ipotecare il passaggio del turno. L’esterno dell’Inter su Instagram infonde ottimismo a se stesso ma anche ai suoi compagni: “Spirito positivo”, scrive Dumfries sfoggiando un sorriso tanto smagliante quanto insolito.

Dumfries è pronto al secondo atto del suo Mondiale.