FOTO – Dumfries dopo il gol con l’Olanda: «Ci vediamo presto»

Dumfries è uno dei protagonisti di Olanda-Germania, avendo realizzato il gol che ha fissato il 2-2 nella partita giocata questa sera ad Amsterdam. Il laterale dell’Inter ha voluto mandare un messaggio via Instagram.

IL GOLEADOR – Quando la situazione per l’Olanda si stava complicando è spuntato Denzel Dumfries. Il laterale dell’Inter ha segnato il gol del pareggio contro la Germania, per il 2-2 della Johan Cruijff ArenA in UEFA Nations League. Una rete arrivata al 50′, con un tocco da due passi a porta vuota su assist da sinistra di Brian Brobbey. Che ha annullato le due reti siglate dai tedeschi in chiusura di primo tempo, con in mezzo l’infortunio di Nathan Aké uscito in barella.

Dumfries fa gol in Olanda-Germania: ora il ritorno all’Inter

DI RIENTRO – Per lui ora ci sarà il ritorno in Italia, dove sarà a disposizione di Simone Inzaghi presumibilmente dall’allenamento di giovedì. Con l’obiettivo di trovare la prima maglia da titolare in stagione con l’Inter già domenica sera a Monza. Per Dumfries lo score in nazionale dice sette gol in sessanta presenze, contando anche quella di stasera. “Due prestazioni su cui costruire. Ci vediamo presto”, il messaggio ai suoi connazionali (più che ai tifosi nerazzurri) con un breve post su Instagram.