FOTO – Dumfries chiarisce qual è l’arma in più dell’Inter: «Fratello»

Dumfries, che ha tagliato il traguardo delle cinquanta presenza con la maglia dell’Olanda, è diventato una colonna portante dell’Inter di Inzaghi. L’olandese, dopo un inizio di stagione al top, si sta confermando prestazione dopo prestazione e su Instagram fa chiaramente capire qual è la forza del gruppo nerazzurro

UNIONE – Denzel Dumfries, da possibile partente, è praticamente diventato imprescindibile per l’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica in Serie A. L’olandese, protagonista anche in Nazionale, sta bene a Milano e per lui la società prepara un rinnovo frutto di ottime prestazioni e grande professionalità. Intanto su Instagram Dumfries fa chiaramente capire qual è la forza principale della squadra nerazzurra, ovvero l’unione del gruppo: “Fratello”, scrive in riferimento a una foto che ritrae lui e Matteo Darmian.

Nessuna rivalità, l’Inter prima di tutto.