FOTO – Dumfries approfitta del giorno libero per volare in Olanda! Da ex

Dopo la vittoria in casa con il Monza, Simone Inzaghi ha concesso all’Inter ben due giorni di riposo. Denzel Dumfries ne ha approfittato per volare subito in Olanda, e guardare una partita della sua ex squadra.

RIPOSO ALLO STADIO – Denzel Dumfries approfitta del giorno libero concesso dall’Inter dopo la vittoria col Monza, ma vola da uno stadio all’altro. Subito presente oggi in Olanda per seguire la sua ex squadra, lo Sparta Rotterdam, in campo Alle 14:30 contro il Feyenoord. Come evidenziato dalle sue storie Instagram, l’esterno olandese era presente in tribuna. La partita è terminata sul punteggio di 2-2.