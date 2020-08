FOTO – Doppia gioia per Lautaro Martinez: l’annuncio della fidanzata

Lautaro Martinez festeggia l’approdo in semifinale di Europa League con l’Inter. Ma si tratta di una gioia doppia, come si evince dall’annuncio della compagna dopo il fischio finale.

FELICITAZIONI – Anche se non ha segnato, Lautaro Martinez ha un duplice motivo per festeggiare stasera. Con la squadra esulta per la vittoria sul Bayer Leverkusen, che vale l’approdo in semifinale di Europa League con l’Inter. Un traguardo che i nerazzurri non raggiungevano dal 2010, quando affrontarono il Barcellona in Champions League. Nella vita privata, la felicità è però ancora più grande per il numero 10 nerazzurro. La compagna Agustina Gandolfo ha atteso il fischio finale della gara per l’annuncio più importante, ma poi non si è trattenuta. Nei prossimi mesi, infatti, un nuovo componente si unirà alla famiglia del Toro. La coppia è infatti in attesa di un figlio: si tratta del primo per i due ventitreenni argentini. L’annuncio lo ha dato proprio Agustina, dopo il fischio finale di Inter-Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole: “Con alcune paure e incertezze, molto da imparare ma pieni d’amore ti aspettiamo nostro amore 👶🏼♥️🤰 @lautaromartinez Ti amo con tutta la mia vita, ti amo! Sempre noi tre qui a sostenervi”.