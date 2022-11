FOTO − ‘Doppia D in azione’, l’Inter celebra l’esordio Mondiale degli orange

Esordio Mondiale oggi per Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, i due olandesi dell’Inter. Alle 17 è in programma il secondo match del girone A fra Senegal e Olanda

IN AZIONE − “L’Inter è pronta a scendere in campo al Mondiale”. Oggi arriva il debutto per Dumfries e de Vrij a Qatar 2022. L’Olanda sarà impegnata alle 17 contro il Senegal in una gara già fondamentale per il gruppo A. Ieri nella gara inaugurale l’Ecuador si è sbarazzata agevolmente del Qatar (vedi articolo). In vista del match di oggi pomeriggio, il solo laterale dovrebbe partire dal primo minuto con il centrale pronto a subentrare dalla panchina (vedi probabili). Intanto l’Inter ha voluto celebrare l’esordio dei due con un bel post sul proprio account Twitter.

Oggi inizia a tutti gli effetti il Mondiale. Oltre a Senegal-Olanda, ci saranno anche Inghilterra-Iran e Stati Uniti-Galles.