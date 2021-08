FOTO – Dimarco, sorrisi e duro lavoro: pronto a prendersi l’Inter

Mentre fuori dal campo impazzano le voci di calciomercato, continua ad Appiano Gentile la preparazione della squadra. Anche per Federico Dimarco, sempre più determinato a prendersi il suo posto nell’Inter.

DURO LAVORO – Da possibile partente a possibile risorsa per Simone Inzaghi. Federico Dimarco prosegue con il duro lavoro ad Appiano Gentile, per convincere il tecnico a puntare su di lui e per prendersi l’Inter. Il giocatore stesso ha pubblicato due foto dall’allenamento di oggi, a dimostrare ulteriormente tutta la sua voglia di affermarsi con la maglia nerazzurra.